Туман и сильный ветер: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, поэтому сохранится погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской, Атырауской, Улытау, Акмолинской, Кызылординской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской и Алматинской областях, а также в областях Улытау и Абай.

25 ноября ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с.

В Улытау ожидается ветер восточный на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный ночью и утром в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде сохраняется ветер северо-восточный ночью порывы 15 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, востоке области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на юго-западе области 15-20 м/с.

25-27 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 25 ноября ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Таразе 25-27 ноября временами ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае 25 ноября ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью на востоке области порывы 15 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман.