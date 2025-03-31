Туман и осадки: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Казахстанцев предупредили о непогоде.
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Жителей страны предупреждают об осадках, сильном ветре, тумане и ветре, передаёт BaigeNews.kz.
Астану и Костанайскую область накроет туман.
Ветер ожидается в Жетысу, Актюбинской, Павлодарской областях и ЗКО.
Гроза и ветер – в Атырауской области.
Дождь, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в СКО.
Гроза, пыльная буря и ветер – в Мангистау.
Дождь, снег и гололед прогнозируются в Карагандинской области.
Дождь, снег, гололед, туман и ветер – в Акмолинской области.
Туман и ветер – в Жамбылской области.
В ВКО в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
В Алматы и Алматинской области в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
В СКО на гидрологическом посту реки Есиль отмечается повышение уровня воды (за 8 часов на 24 см). Уровень воды по состоянию на 16:00 ч. составил 900 см (опасный уровень – 940* см (выход воды на пойму), 960** см (выход воды асфальт автодороги международного значения 528 км Челябинск – Новосибирск).
Ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет добегания талого стока и перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища
В ВКО и области Абай продолжится интенсивное снеготаяние, вскрытие рек от льда, при этом не исключены образование заторов льда в руслах рек. Ожидается формирование талого и склонового стоков, подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.
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