Туман и осадки: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в нескольких регионах Казахстана.
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Жителей страны предупреждают о ветре, снегопадах и тумане, передаёт BaigeNews.kz.
О ветре предупредили жителей Алматы, Карагандинской области и Жетысу.
Туман и ветер прогнозируются в Алматинской области.
Пыльная буря и ветер – в области Абай.
Туман накроет СКО, Мангистау, ЗКО, Атыраускую и Туркестанскую области.
В ВКО и области Абай в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
Сильные осадки, гололед, туман и ветер ожидаются в Жамбылской области.
В СКО ожидается дальнейшее ослабление ледовой обстановки и повышения уровня воды на реках области, в следствие чего возможно разливы и подтопление автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйсвеных построек талыми водами.
В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.