Жителей страны предупреждают о ветре, снегопадах и тумане, передаёт BaigeNews.kz.

О ветре предупредили жителей Алматы, Карагандинской области и Жетысу.

Туман и ветер прогнозируются в Алматинской области.

Пыльная буря и ветер – в области Абай.

Туман накроет СКО, Мангистау, ЗКО, Атыраускую и Туркестанскую области.

В ВКО и области Абай в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Сильные осадки, гололед, туман и ветер ожидаются в Жамбылской области.

В СКО ожидается дальнейшее ослабление ледовой обстановки и повышения уровня воды на реках области, в следствие чего возможно разливы и подтопление автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйсвеных построек талыми водами.

В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.