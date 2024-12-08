По прогнозам "Казгидромета", в восточной половине страны пройдёт снег, временами сильный снег, на юго-востоке – снег, на севере, юге, в центре – небольшой снег, гололёд, низовая метель. В западной половине страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются туманы, на западе, юге, востоке - усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

9 декабря в Астане, а также на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На западе, юге, в горных и предгорных районах туман. Ветер восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в центре Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, востоке области Абай ожидается снег, низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью от 5-10, на западе, северо-западе области 15 мороза до 18-23, на юге области 12 мороза, 10 декабря с дальнейшим понижением до 22-27, на востоке области 30 мороза.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ночью снег, на севере, востоке области сильный снег, днем на севере, востоке области снег. На севере, востоке области метель. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью от 4-9, на востоке области 13-18 мороза до 18-23, на юге области 15 мороза, днем от 4-9, на востоке области 13 мороза до 15-20, на востоке 23 мороза, 10 декабря с дальнейшим понижением ночью до 22-27, на востоке области 30 мороза.

В Карагандинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 12-17, на севере области 20, на юге области 6 до 22-27, на юге области 18 мороза, 10 декабря с дальнейшим понижением до 24-29, на юге области 20 мороза.