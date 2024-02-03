Туман и метель: трассы закрыты в трёх регионах страны

"КазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения на трёх участках автодорог республиканского значения в трёх областях страны из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что трассы закрыты для всех видов автотранспорта.

В Жамбылской области из-за тумана, ограничения видимости и ветра закрыт участок трассы "Алматы-Ташкент-Термез", 159-238 км, от села Кенен до села Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

В Костанайской области ограничено движение по участку трассы "Жезказган-Петропавловск", 252-335 км, от границы области Улытау до Аркалыка. Трасса закрыта в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау.

В области Улытау из-за метели и плохой видимости закрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск", 137-252 км, от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 375 единиц техники и 536 человек.