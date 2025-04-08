В нескольких областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, грозы, туман и порывистый ветер. Жителей призывают быть особенно осторожными и следить за обновлениями, передаёт BaigeNews.kz.

В Алматы и Алматинской области в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2000 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.



Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Гроза и ветер прогнозируются в Жетысу, области Абай, Кызылординской области и ЗКО.

Гроза, туман и ветер – в Жамбылской области и Мангистау.

Гроза и туман – в Акмолинской и Карагандинской областях.

Туман накроет Астану, СКО, Улытау, Павлодарскую и Костанайскую области.

Сильные осадки, гроза и ветер ожидаются в ВКО.

Ветер – в Актюбинской и Атырауской областях.

В Карагандинской области и Улытау ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, ослабление ледовых явления и подъемы уровня реках области, при этом возможны разливы на автодорогах, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

В ВКО и области Абай продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние и вскрытие рек от льда. При этом не исключены образование заторов льда в руслах рек. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды в реках за счет заторных явлений, добегания талого стока с балок, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этом возможны разливы и подтопления.