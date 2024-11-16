Туман и гололёд: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей

По прогнозам "Казгидромета", 17 ноября на большей части территории страны ожидается погода без осадков, лишь на западе, севере республики пройдут дождь и снег. По республике ожидается туман, на севере, юго-востоке - усиление ветра, на севере с низовой метелью, на западе, северо-западе – гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

Туман ожидается: на севере Атырауской области; ночью и утром на востоке, юге Карагандинской области; ночью на севере, в центре Кызылординской области; на западе, севере, в центре области Улытау; на севере, в центре Мангистауской области; на востоке Актюбинской области; ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области, а также в Шымкенте и Туркестане.

В Мангистауской области прогнозируют ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с. Ночью на западе Актюбинской области гололёд.

Ночью на западе, востоке Северо-Казахстанской области низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

В Акмолинской области ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-18 м/с.