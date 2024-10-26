Туман и гололёд: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане 27 октября ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области Уральске ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается туман, гололёд. В Петропавловске туман, ночью гололёд.

На западе, севере Костанайской области прогнозируют гололёд. Ночью и утром на севере, западе области туман. В Костанае ночью и утром туман.

Днём на большей части Кызылординской области ожидается дождь. Днем на юге области шквал. Ветер юго-западный, западный днем на юге области 15-20 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области и в Актобе прогнозируют туман.

Днём на западе, севере Туркестанской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер юго-западный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане 27 октября днем ожидается гроза.

Днём на севере, в центре области Улытау ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром на востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днём ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юге Алматинской области ожидается туман. Ветер восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днём ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман.