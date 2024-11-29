Туман и гололед: какая погода ждет казахстанцев 29 ноября
По республике ожидаются преимущественно туманы.
Сегодня, 09:25
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Сегодня, 09:25Сегодня, 09:25
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Большая часть территорий Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". Лишь на севере, востоке республики сохранится погода без осадков.
По республике ожидаются — туманы, на юге, юго-востоке, востоке — усиление ветра, на западе, юге — гололед.
В большинстве регионов страны в пятницу, 29 ноября, ожидаются туман и гололед.
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