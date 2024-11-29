Туман и гололед: какая погода ждет казахстанцев 29 ноября

Большая часть территорий Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". Лишь на севере, востоке республики сохранится погода без осадков.

По республике ожидаются — туманы, на юге, юго-востоке, востоке — усиление ветра, на западе, юге — гололед.

В большинстве регионов страны в пятницу, 29 ноября, ожидаются туман и гололед.