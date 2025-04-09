В нескольких областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, грозы, туман и порывистый ветер. Жителей призывают быть особенно осторожными и следить за обновлениями, передаёт BaigeNews.kz.

В ВКО и области Абай в связи с повышением температурного фона продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние и вскрытие рек от льда. При этом не исключены образование заторов льда в руслах рек. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках за счет заторных явлений, добегания талого стока с балок, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этим возможны разливы и подтопления.

Также в ВКО в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Гроза, шквал, пыльная буря и ветер прогнозируются в Кызылординской области.

Гроза, пыльная буря, туман и ветер – в СКО и Костанайской области.

Туман и ветер – в Карагандинской области и области Абай.

Гроза, туман и ветер – в Улытау и Жамбылской области.

Гроза и ветер – в Мангистау, Атырауской и Актюбинской областях.

Дождь, снег, туман и ветер ожидаются в ВКО.

Астанчан предупредили о пыльной буре.

Дождь, снег, гололед, гроза, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в ЗКО.

Жителей Акмолинской области – о пыльной буре, тумане и ветре.

Жителей Жетысу – о ветре.

В Алматы и Алматинской области прогнозируется гроза. Там же сохраняется опасность схода снежных лавин.

Туман накроет Павлодарскую область.

В Акмолинской области ожидается дальнейшее повышение уровней воды в связи с добеганием талого стока с боковых притоков и лесных массивов. В отдельных участках возможно превышение опасных уровней, что может привести к разливам и подтоплениям автодорог, населённых пунктов, жилых и хозяйственных объектов.

В Карагандинской области и Улытау ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, ослабление ледовых явления и подъемы уровня реках области,при этом возможны разливы на автодорогах, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.