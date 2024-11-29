Туберкулёз выявили у школьника в Актау: в отделе образования прокомментировали этот случай

Туберкулёзную палочку выявили у старшеклассника одной из школ Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской отдел образования.

Данный факт обнаружен в школе, расположенной в 29-м мкр города. Сообщается, что теперь всем учащимся здесь будут делать пробу Манту.

В отделе образования рассказали, что мальчик учится в ОШ №28 им. А. Байтурсынова, но не посещал занятия со второй четверти. Школьника госпитализировали, у него диагностировали туберкулёзный плеврит. Его направили на домашнее лечение.

"Школа со своей стороны провела все необходимые работы, одноклассники и учителя прошли флюорографию, ничего не было выявлено. Также проводятся работы по дезинфекции. Школьник будет получать лечение”, – прокомментировали в пресс-службе отдела образования.

В учебном заведении усилили санитарный режим.

Ранее сообщалось, что число пациентов с туберкулёзом выросло в Шымкенте.