Туберкулёз выявили у школьника в Актау: в отделе образования прокомментировали этот случай
Всем учащимся будут делать пробу Манту.
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Туберкулёзную палочку выявили у старшеклассника одной из школ Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской отдел образования.
Данный факт обнаружен в школе, расположенной в 29-м мкр города. Сообщается, что теперь всем учащимся здесь будут делать пробу Манту.
В отделе образования рассказали, что мальчик учится в ОШ №28 им. А. Байтурсынова, но не посещал занятия со второй четверти. Школьника госпитализировали, у него диагностировали туберкулёзный плеврит. Его направили на домашнее лечение.
"Школа со своей стороны провела все необходимые работы, одноклассники и учителя прошли флюорографию, ничего не было выявлено. Также проводятся работы по дезинфекции. Школьник будет получать лечение”, – прокомментировали в пресс-службе отдела образования.
В учебном заведении усилили санитарный режим.
Ранее сообщалось, что число пациентов с туберкулёзом выросло в Шымкенте.
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