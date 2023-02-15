Туалетная бумага резко подорожала в Казахстане

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Туалетная бумага подорожала сразу более чем в полтора раза за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. По итогам января текущего года туалетная бумага подорожала на 51,7 процента в сравнении с январём прошлого года.

Так, за январь-декабрь 2022 года в стране произвели 26,8 тысячи тонн туалетной бумаги - сразу на 23,7 процента меньше, чем годом ранее.

"В региональном разрезе основной объём производства пришёлся на Алматы: 86,2 процента от РК, или 23,1 тысячи тонн, минус 21,9 процента за год. На второй и третьей строчках расположились Карагандинская область (1,1 тысячи тонн, плюс 20,1 процента) и Шымкент (802,9 тонны, минус 52,8 процента). По итогам января-ноября 2022 года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на туалетную бумагу на 61,2 процента, против 66,8 процента годом ранее. Доля импорта соответственно составила 38,8 процента. В страну завезли 14,9 тысячи тонн продукции - на 9,1 процента меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

К слову, на экспорт Казахстан отправил 243,4 тонны туалетной бумаги, плюс 16,5 процента за год. На внутреннем рынке реализация сократилась на 22,6 процента, до 38,1 тысячи тонн.

Отметим, в региональном разрезе самый высокий рост цен был зафиксирован в столице: сразу плюс 83 процента. Далее идут Атырауская (плюс 71,6 процента), Абайская (плюс 69,7 процента) и Павлодарская (плюс 68,5 процента) области, а также Алматы (67,2 процента).

Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Кызылординской области: плюс 13 процентов.