Цветы к памятнику Ивану Панфилову возложил аким Астаны
В честь фронтовиков организовали торжественные "домашние" парады.
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В Астане состоялась церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза генералу Ивану Панфилову и бойцам его легендарной дивизии. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на своей официальной странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
Градоначальник подчеркнул значимость Дня Победы как священной даты для каждого казахстанца и выразил признательность ветеранам и труженикам тыла.
"Возложили цветы к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам. Почтили минутой молчания память казахстанских воинов, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны", — отметил Женис Касымбек.
Он напомнил, что в годы войны свыше 1,2 млн казахстанцев ушли на фронт, и многие из них не вернулись домой.
"Их мужество, самоотверженность и стойкость стали залогом Великой Победы", — добавил аким.
В завершение он поздравил всех с праздником, пожелав ветеранам здоровья, долголетия и благополучия.
Ранее, выступая на военном параде в Астане Президент Касым-жомарт Токаев сообщил, что в честь 80-летия Победы около 500 улиц получат имена героев-казахстанцев.
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