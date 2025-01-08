  • 8 Января, 10:09
  • BAIGENEWS

Цветочный магазин сгорел в Алматы

Предпринимателей просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Сегодня, 09:00
АВТОР
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ozon.ru Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
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Фото: ozon.ru

В Алматы в ночь на 8 января по ул. Жангельдина произошел пожар в одном из цветочных магазинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МЧС РК.

"Силами МЧС возгорание оперативно ликвидировано на площади 150 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в информации ведомства.

Предпринимателей просят соблюдать правила пожарной безопасности.

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