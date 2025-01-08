В Алматы в ночь на 8 января по ул. Жангельдина произошел пожар в одном из цветочных магазинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МЧС РК.

"Силами МЧС возгорание оперативно ликвидировано на площади 150 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в информации ведомства.

Предпринимателей просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее ребёнка спасли при пожаре в ВКО.