Цветочный магазин сгорел в Алматы
Предпринимателей просят соблюдать правила пожарной безопасности.
Сегодня, 09:00
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
217Фото: ozon.ru
В Алматы в ночь на 8 января по ул. Жангельдина произошел пожар в одном из цветочных магазинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МЧС РК.
"Силами МЧС возгорание оперативно ликвидировано на площади 150 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в информации ведомства.
Предпринимателей просят соблюдать правила пожарной безопасности.
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