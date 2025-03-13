Мошенники омрачили казахстанкам Международный женский день. Аферисты устроили распродажу тюльпанов, принимали оптовые заказы, брали предоплату, а затем заблокировали клиентов и исчезли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Фотограф Асель Есмуханова в преддверии 8 Марта хотела устроить клиенткам фотосессию с тюльпанами. В соцсетях наткнулась на заманчивое предложение: цветы по 280 тенге. Реклама вела в интернет-магазин. Лжецветочники активно публиковали процесс работы, охотно показывали красивые букеты. Девушка поверила и заказала сразу 100 штук. А ближе к празднику онлайн-магазин неожиданно исчез.

"Когда зашла в Telegram-канал, нашего чата уже не было, переписки не было. Зашла в TikTok, там начала искать их страницу. Страницы уже не было. В полицию не писала заявление, так как я не знаю, на кого писать. Нет ни телефонных номеров, ни страниц, ни переписки – ничего. Оказывается, очень много людей ещё пострадали", - сообщила Асель.

Соцсети пестрят историями обманутых покупателей. Но писать заявления в полицию и возвращать свои деньги они не спешат. Считают, раз документов, подтверждающих покупку нет, то и доказать обман не получится.

Специалисты уверяют, шансы всё же есть.

"В законе о защите прав потребителей написано, что потребитель имеет право доказывать любыми доступными средствами, что есть факт оплаты. Необязательно какой-то договор заключённый. Какие-то, может быть, звонки, скрины переписки, чеки…", - пояснил руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по Жетысуской области Айдос Дауешев.

Юристы подтверждают: сезонное мошенничество процветает. Аферисты работают с небольшими суммами, делая ставку на количество жертв. Для массового охвата используют социальные сети. Создают страницы, ставят низкие цены и ждут подходящего момента. Попасться просто, но и обезопасить себя можно.

"Обезопасить себя можно только двумя способами. Первое: это когда вы делаете заказы в интернет-магазине либо где-то на маркетплейсе, но вы уже пользовались и знаете, что это за маркетплейс. Либо – когда вы переводите деньги по номеру телефона, а не по номеру карты", - сообщила юрист Анна Юдина.

Специалисты убеждены, что вернуть можно и 5 000 тенге, и миллион. Всё зависит от желания и настойчивости потребителя.