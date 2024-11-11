"Цветочного" афериста арестовала полиция в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде полицейские по подозрению в совершении мошенничества задержали 24-летнего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Злоумышленник в одном из цветочных магазинов приобрел несколько огромных букетов. При этом расплатился сувенирными купюрами. Продавец обнаружила, что купюры фальшивые, когда аферист уже скрылся. Сумма ущерба составила 120 тысяч тенге", - рассказали в полиции.
Подозреваемый уже дал признательные показания, а вещественные доказательства изъяты.
Фото: polisia.kz
"Также полицейские установили причастность задержанного еще к трем аналогичным преступлениям. Все выявленные факты мошенничества объединены в одно производство", - добавили в полиции города.
Проводится расследование. В отношении афериста избрана мера пресечения в виде ареста.
Самое читаемое
- Автобус с туристами перевернулся в Египте: среди пострадавших есть казахстанцы
- Названо имя "Мисс Земля-2024"
- Смерть 17-летней девушки на съёмной квартире в Жамбылской области прокомментировали в полиции
- Умер пресс-секретарь российского певца SHAMAN
- Убийство 50-летней давности раскрыли в США благодаря генетической базе