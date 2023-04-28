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"Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41
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"Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая

Осужденные учреждения №36 ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау решили оригинально отпраздновать "День единства народа в Казахстане", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Карагандинской области.

"Цветная вечеринка" — это новый тренд, который обрёл популярность среди казахстанцев. В преддверии праздника "1 Мая - День единства народов" осуждённые учреждения минимальной безопасности провели новый формат цветной вечеринки.

В межнациональной вечеринке по цветам, суть которой прийти в национальной одежде опредёленных цветов, участвовали представители четырёх национальностей — казахи, русские, узбеки и татары. Осуждённые вышли на сцену в национальных костюмах под традиционную музыку.

"День единства народа Казахстана — это праздник дружбы, понимания и согласия, которые так необходимы в наше время. Идея провести современный тренд возникла не случайно, так как внедрение новшества положительно влияет на воспитательный процесс исправления осужденных, а праздник 1 Мая символизирует "Дружбу народов". Дружба народов раскрывает суть праздника, показывает уважение к обычаям, традициям, языку каждой нации, а толерантность и согласие является основой благополучия нашей страны", — сообщил заместитель начальника учреждения майор юстиции Арман Кошкинов.

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Сегодня, 10:41
349
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