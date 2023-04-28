"Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая

Осужденные учреждения №36 ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау решили оригинально отпраздновать "День единства народа в Казахстане", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Карагандинской области.

"Цветная вечеринка" — это новый тренд, который обрёл популярность среди казахстанцев. В преддверии праздника "1 Мая - День единства народов" осуждённые учреждения минимальной безопасности провели новый формат цветной вечеринки.

В межнациональной вечеринке по цветам, суть которой прийти в национальной одежде опредёленных цветов, участвовали представители четырёх национальностей — казахи, русские, узбеки и татары. Осуждённые вышли на сцену в национальных костюмах под традиционную музыку.