Цукербергу сделали срочную операцию

Известный американский медиамагнат Марк Цукерберг попал в больницу с порванной связкой. Миллиардеру потребовалась срочная операция. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Порвал крестообразную связку в спарринге и только что перенес операцию по ее замене. Благодарен врачам и команде за заботу обо мне. Я готовился к соревновательному бою по ММА в начале следующего года, но теперь это немного отложено. Всё ещё с нетерпением жду этого после того, как поправлюсь. Спасибо всем за любовь и поддержку", — написал Цукреберг.

Напомним, этим летом наделала шума в прессе и соцсетях информация о возможном бое между двумя миллиардерами: Илоном Маском и Марком Цукербергом. В июне Маск вызвал Цукерберга на бой в связи с запуском Meta аналога Twtitter под названием Threads. Предложение было принято, и с тех пор обе стороны неоднократно заявляли о серьезности своих намерений. Мать Маска попыталась отменить бой, однако мужчины продолжили подготовку.

Илон Маск также рассказал про договорённость с властями Италии о поединке с Цукербергом. При этом Маск заявил, что бой будет организован не UFC. Ранее предполагалось, что местом эпичного поединка станет древнеримский Колизей. Однако Министерство культуры Италии сообщило, что власти не смогут предоставить эту площадку из-за предстоящего ремонта древней арены.

О предстоящем поединке также высказался президент UFC . Он отметил, что бой будет одним из самых зрелищных в истории.

"Трампу придётся подраться с Путиным, чтобы бой был интереснее этого", — заявил Дана Уайт.

Однако бой "между Маском и Цуком" так и не состоялся. Цуккерберг обвинил оппонента в несерьёзном отношении к спорту.