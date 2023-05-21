Цукерберг в этом году рекордно разбогател

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Состояние американского бизнесмена Марка Цукерберга в этом году увеличилось на 44 миллиарда долларов. Основную часть его капилалла составляет доля в Meta, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

В году акции Meta взлетели в цене более чем вда раза, в результате состояние Цукерберга достигло 89,9 миллиарда долларов США.

Несколько лет назад бизнесмен входил в тройку самых богатых людей в мире. Однако издание отмечает, что бизнесмен сделал ставку на Meta-вселенную, после чего его состояние уменьшилось более чем на 100 миллиардов долларов.

СМИ отмечают, что увеличение состояния на 44 миллиарда долларов в год — самый высокий показатель среди богатейших людей мира, доходы которых агентство отслеживает в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.