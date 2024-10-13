Цукерберг переделал Porsche Cayenne в минивэн для своей жены

Американский миллиардер, основатель Facebook, Марк Цукерберг показал уникальный Porsche Cayenne, который превратил в минивэн специально для своей супруги, передаёт BaigeNews.kz.

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"Присцилла хотела минивэн, поэтому я спроектировал то, что, я почти уверен, должно существовать: минивэн Porsche Cayenne Turbo GT", — написал Цукерберг в Instagram.

Кстати, модель переделали в студии West Coast Customs в Лос-Анджелесе, которая известна по шоу MTV "Тачка на прокачку", которое было популярно в 2004–2007 годах.