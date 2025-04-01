С 1 апреля в нескольких городах Казахстана, включая Шымкент, Усть-Каменогорск, Тараз, Уральск, Караганду и область Улытау, вступят в силу изменения в адресах дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Об этом сообщила Государственная корпорация "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

Также были обновлены графики работы дежурных и спецЦОНов. Дежурные ЦОНы теперь будут работать с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, а дежурные спецЦОНы будут принимать граждан с 09:00 до 18:00, с возможностью получения готовых документов до 20:00. В субботу все дежурные ЦОНы будут работать с 09:00 до 13:00.

Кроме того, с 26 марта изменился график работы ЦОНов и спецЦОНов Восточно-Казахстанской области. Теперь дежурные центры региона будут принимать граждан в будние дни с 08:00 до 19:00, а в субботу – с 08:00 до 12:00.

Гражданам Казахстана рекомендуется уточнять актуальные адреса и графики работы в ближайших Центрах обслуживания населения для избежания неудобств.