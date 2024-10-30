Цинтризбиркомы Казахстана и Грузии заключили меморандум о взаимопонимании

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров 24-27 октября по приглашению председателя ЦИК Республики Грузия Гиоргия Каландаришвили принял участие в наблюдении за парламентскими выборами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ЦИК РК.

Это первые общенациональные выборы в Грузии, которые прошли в электронном и традиционном форматах. В частности, около 90% избирателей могли проголосовать на избирательных участках посредством электронных избирательных машин по верификации избирателей и подсчету голосов. Также, выборы впервые прошли полностью по пропорциональной системе. Явка на выборах составила свыше 58%.

"На парламентских выборах наблюдение осуществляли более 1,7 тысяч представителей от иностранных государств и международных организаций и более 23 тысяч местных наблюдателей", ― говорится в информации.

В рамках международного наблюдения за выборами 25 октября главами Центризбиркомов двух стран подписан Меморандум о взаимопонимании между центральными избирательными органами Казахстана и Грузии.

"Подписание меморандума создает возможность для выхода двустороннего профессионального сотрудничества на качественно новый уровень посредством проведения совместных мероприятий: консультаций, конференций, обмена электоральными технологиями и других", - подчеркнул Нурлан Абдиров.

Он также выразил признательность за создание необходимых условий для эффективного международного наблюдения.

"Следует отметить, что ЦИК РК активно изучает международный электоральный опыт, практику и законодательство других стран о выборах и референдумах", ― сообщили в ЦИК РК.

В рамках визита также состоялись двусторонние встречи с председателем Государственной избирательной комиссии Республики Черногория Николой Мугосой, заместителем председателя ЦИК Латвийской Республики Байбой Вейса, членом Комиссии по содействию выборам США Кристи МакКормик, членом Генеральной избирательной комиссии Монголии Дугардоржийнем Баяндуурэном и представителями центральных избирательных органов других стран.

На встречах председатель ЦИК подробно информировал коллег о значимых изменениях в электоральной сфере в Казахстане, связанных с конституционной реформой 2022 года, инициированной Президентом страны и поддержанной народом в ходе республиканского референдума 2022 года, а также итогах проведенного референдума по строительству АЭС в Казахстане, новеллах референдумного законодательства.

"26 октября, в день голосования, глава ЦИК РК посетил ряд избирательных участков в городах Тбилиси и Мцхета. На участках посещения была рабочая атмосфера, избирательные комиссии демонстрировали компетентность. В участковых комиссиях в большинстве своем состоят женщины и лица среднего и старшего возраста. Нештатных ситуаций не наблюдалось", ― отмечено в сообщении ЦИК РК.

Вместе с тем, секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман и в составе краткосрочной Миссии БДИПЧ/ОБСЕ заведующая отделом международного сотрудничества аппарата ЦИК РК Дамегуль Кабиева наблюдали в Республике Молдова за президентскими выборами и референдумом о членстве страны в ЕС, состоявшимися 20 октября 2024 года. Делегация Казахстана во главе с членом ЦИК РК Шавхатом Утемисовым осуществляла международное наблюдение за парламентскими и местными выборами в Республике Узбекистан, состоявшимися 27 октября 2024 года.