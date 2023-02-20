Циклон с большими запасами влаги надвигается на Казахстан

Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане, сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"Погоду будет определять активный Атлантический циклон с большими запасами влаги, который принесёт плотные облака с осадками в виде дождя и снега, гололёдные явления, туманы, порывистый ветер, в северной половине республики с метелями. Днём на юге Казахстана ожидается гроза", - говорится в прогнозе.

На западе республики ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 7-15 градусов.

На северо-западе, севере, востоке страны произойдёт потепление до нуля градусов.

В центре страны температурный фон будет колебаться от минус 2-15 градусов до плюс 3 градусов.

В южной половине республики ночью основной фон - от минус 3 до плюс 3 градусов.