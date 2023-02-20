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Циклон с большими запасами влаги надвигается на Казахстан
Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане, сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.
"Погоду будет определять активный Атлантический циклон с большими запасами влаги, который принесёт плотные облака с осадками в виде дождя и снега, гололёдные явления, туманы, порывистый ветер, в северной половине республики с метелями. Днём на юге Казахстана ожидается гроза", - говорится в прогнозе.
На западе республики ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 7-15 градусов.
На северо-западе, севере, востоке страны произойдёт потепление до нуля градусов.
В центре страны температурный фон будет колебаться от минус 2-15 градусов до плюс 3 градусов.
В южной половине республики ночью основной фон - от минус 3 до плюс 3 градусов.
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