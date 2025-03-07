Восточное побережье Австралии подверглось мощному удару тропического циклона Альфред, который стал первым штормом, угрожающим регионам страны за последние 50 лет. Из-за разрушительных ветров и ливней тысячи домов остались без электричества, а жители прибрежных районов вынуждены эвакуироваться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Трагедия произошла в северной части штата Новый Южный Уэльс - мужчина пропал в результате наводнения. Его внедорожник был смыт с моста, и хотя водитель успел выбраться из машины и ухватиться за дерево, его позже унесло в бурную реку. Поисковые службы продолжают искать пропавшего.

Кроме того, в штате Квинсленд двое человек едва не стали жертвами падения большого дерева, которое разрушило их дом в ночное время. К счастью, пострадавшие получили лишь лёгкие травмы.

В связи с угрозой затоплений, власти эвакуировали 19 000 жителей Нового Южного Уэльса, а в Квинсленде 46 000 домов остались без света из-за упавших деревьев. Электричество восстановлено только в некоторых районах.

Циклон Альфред, который двигался с ветрами до 130 километров в час, ослаб, прежде чем добраться до Брисбена. Однако ожидаются сильные порывы ветра и разрушительные волны, которые уже привели к эрозии пляжей в туристических зонах Сансайн-Кост и Голд-Кост. Это первый циклон, который проходит через эти районы с 1974 года.