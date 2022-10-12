open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • ЦИК зарегистрировала Токаева кандидатом на выборы президента Казахстана
ЦИК зарегистрировала Токаева кандидатом на выборы президента Казахстана Сегодня, 15:35
86

ЦИК зарегистрировала Токаева кандидатом на выборы президента Казахстана

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом на выборы президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

8 октября ЦИК сообщила, что Токаев соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты. 

Он не сдавал экзамен на знание казахского языка, так как это требование не распространяется на действующего президента.

Касым-Жомарта Токаева выдвинула в президенты общественная коалиция.

Внеочередные выборы президента состоятся 20 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы #ЦИК #Касым-Жомарт Токаев
Журналист
Сегодня, 15:35
86
Поделитесь:
Наверх