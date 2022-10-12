ЦИК зарегистрировала Токаева кандидатом на выборы президента Казахстана

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом на выборы президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

8 октября ЦИК сообщила, что Токаев соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты.

Он не сдавал экзамен на знание казахского языка, так как это требование не распространяется на действующего президента.

Касым-Жомарта Токаева выдвинула в президенты общественная коалиция.

Внеочередные выборы президента состоятся 20 ноября.