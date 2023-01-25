ЦИК зарегистрировала новых депутатов сената

Фото: BaigeNews.kz

В Центральной избирательной комиссии зарегистрировали новых депутатов сената, передаёт BaigeNews.kz. В их число вошли депутаты, назначенные президентом и победившие на выборах. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров вручил им удостоверения и нагрудные знаки.

"В связи с проведением внеочередных выборов в мажилис, назначенных на 19 марта текущего года, вы, как депутаты сената парламента, выполняете законодательные функции для всего парламента по принятию конституционных законов и законов. Желаю вам удачи в данной деятельности", — сказал Нурлан Абдиров.

Среди зарегистрированных депутатов был председатель сената шестого созыва Маулен Ашимбаев. Журналисты поинтересовались, станет ли он спикером снова.

"Такое решение — это полномочия президента. В соответствии с нашим законодательством, кандидатуру спикера предлагает президент, после этого депутаты голосуют", — отметил Маулен Ашимбаев.

Также в кулуарах журналисты "поймали" и нового депутата Жакипа Асанова, бывшего председателя Верховного суда.

"Вы знаете, я только вчера узнал о том, что мне оказано такое высокое доверие. Но, конечно, я имею, так сказать, в личном портфеле особенно, законопроекты, которые затрагивают правоохранительные и судебные системы. Кстати, мы в последние время очень тесно работали, начиная с августа, с депутатами сената. Очень много было принято согласованных решений, в том числе и с юридической общественностью. Поэтому будем использовать опыт, знания и те мысли, которые не удалось до конца довести в судебной и правоохранительной системах", — сказал Жакип Асанов.

Напомним, после прошедших выборов депутатов сената парламента 14 января, состав 20 сенаторов обновился на 80 процентов. Также вместо выбывшего сенатора от столицы был избран Андрей Лукин. Ещё 10 сенаторов назначены президентом.