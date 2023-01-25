Лента новостей
- Более 500 тысяч тонн хлеба произвели в Казахстане в прошлом году 12:34 53
- Пенсионные деньги казахстанцев планируют вложить в облигации холдинга "Байтерек" 12:31 60
- ЦИК зарегистрировала новых депутатов сената 12:26 102
- Полицейские Талдыкоргана установили личность мужчины, издевавшегося над кошкой 12:23 78
- Тарифы на коммунальные услуги в Алматы вырастут 11:51 160
- "Партия разваливается" — депутат Жамбыл Ахметбеков громко ушёл из НПК 11:44 345
- Педагогам и тренерам спортшкол повысят зарплаты и снизят нагрузку — Асхат Оралов 11:38 167
- О развитии региональных СМИ рассказали на Форуме в Астане 11:31 250
- На реализацию программы ArtSport в 2023 году выделят более 86 млрд тенге 11:24 189
- Водитель погрузчика погиб при столкновении с электровозом в Экибастузе 11:13 232
- В Казахстане ограничат время использования планшетов в школах 10:58 247
- Группу "чёрных" майнеров выявили в Костанайской области — АФМ 10:48 259
- Казахстан потерял более 410 миллионов долларов из-за отключений Интернета 10:23 341
- Рабочий погиб под потоком руды в Карагандинской области 10:21 314
- На 30% повысили зарплату дорожным рабочим в Казахстане 09:48 374
- Более 440 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца получили казахстанцы в 2022 году 09:35 332
- Возврат незаконно выведенных активов: в РК создадут список тех, кто должен сдавать спецдекларацию 09:22 451
- Без непродуктивных посредников: новый механизм поставок угля разработают в Казахстане 09:12 424
- В Экибастузе дома вновь отключают от отопления 09:05 387
- Павлодарец попросил у девушки сигарету и за грубый ответ сломал ей челюсть 08:50 637
- 66 новых заражённых коронавирусом выявили в Казахстане 08:30 394
- ДТП с юными волейболистами в Актюбинской области: тренер парализован 07:41 562
- Маслозавод ВКО оштрафован за сброс отходов, которые разъели обувь 06:30 501
- В три раза сократили бюджет ФК "Акжайык" 05:12 512
- Казахстанский паралыжник стал чемпионом мира 04:05 589
- Школьник снимает мультсериал про Уральск 03:29 494
- В Астане жильцы престижных ЖК страдают из-за бездорожья 02:48 628
- Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы 01:36 573
- Стартовал приём заявок от казахстанцев на обучение в Индонезии 00:52 667
- Застройщиков Казахстана хотят обязать сдавать ЖК с инфраструктурой для услуг связи 24.01.2023 547
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 683
- Стало известно о новом владельце ТЭЦ Риддера и его планах 24.01.2023 759
- Легализация авто: график работы СпецЦОНов изменили в Казахстане 24.01.2023 533
- Выпускники "Болашака" вошли в список лучших учёных мира 24.01.2023 836
- Елена Рыбакина рассказала о победах на Australian Open и поддержке болельщиков из Казахстана 24.01.2023 802
- Какой будет погода в Казахстане 25 января 24.01.2023 556
- Доведение ребёнка до суицида, религиозные обряды - расследование в отношении благотворителей начали в Алматы 24.01.2023 820
- "Тренировались даже 1 января". Казахстанские шорт-трекисты рассказали о подготовке к Универсиаде 24.01.2023 601
- Пожар в многоэтажке потушили в Алматы 24.01.2023 656
- Депутаты сената приняли участие в форуме, посвященном 95-летию Чингиза Айтматова в Бишкеке 24.01.2023 1001
- Форум для работников региональных СМИ пройдёт в Астане 24.01.2023 655
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 708
- Инвестиции в совместные проекты обсудили чиновники РК с представителями международных банков 24.01.2023 749
- Глава Минкульта выразил соболезнования родным композитора Армана Дуйсенова 24.01.2023 871
- Четыре иглы и застёжку от молнии проглотил ребёнок в Таразе 24.01.2023 639
- "Открытие" Китая. Новые идеи для инвестирования 24.01.2023 652
- Казахстан и Китай будут сотрудничать в области авиационного поиска и спасания гражданских самолетов 24.01.2023 574
- Токаев произвёл перестановки в сенате 24.01.2023 803
- Как прошёл первый день легализации иностранных авто в столице. Видеорепортаж 24.01.2023 741
- Зарплаты врачей растут, но их покупательную способность "съедает" инфляция 24.01.2023 638
- Токаев поздравил послов нескольких государств с официальным началом дипмиссии в Казахстане 24.01.2023 522
- Названы главные причины пьянства среди казахстанской молодёжи 24.01.2023 585
- Тонну конфет украл мошенник у предпринимателя в Караганде 24.01.2023 688
- В Казахстане изменились правила содержания осужденных на гауптвахте 24.01.2023 708
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 793
- Лжесотрудница акимата обманула жамбылцев на восемь миллионов тенге 24.01.2023 993
- Пострадавшие от пожара таразские предприниматели получат отсрочку по оплате кредитов 24.01.2023 590
- Токаев принял главу Якутии в Акорде 24.01.2023 634
- В двух районах ЗКО планируют закрыть районные суды 24.01.2023 967
- Мы не можем объявить ЧС - аким Туркестанской области о замёрзшем урожае 24.01.2023 731
- Законность вырубки конопли в Чуйской долине проверит Минэкологии РК 24.01.2023 669
- Ажар Гиният написала заявление на бывшего вице-министра здравоохранения 24.01.2023 957
- Более 400 тысяч младенцев родились в Казахстане в 2022 году 24.01.2023 577
- Скончался композитор Арман Дуйсенов 24.01.2023 4639
- Адвокатов призывают принять участие на выборах мажилиса парламента 24.01.2023 845
- В Казахстане хотят поменять схему получения авто по льготному кредиту 24.01.2023 896
- Дело Боранбаева: потерпевший пожаловался на угрозы от подсудимых 24.01.2023 21328
- Лук в Казахстане может ещё подорожать - Жумангарин 24.01.2023 582
- Верховный суд обязал олигарха Орифджана Шадиева вернуть Нацбанку 15 миллиардов тенге 24.01.2023 24238
- Охотившихся на сайгаков браконьеров задержали в Атырауской области 24.01.2023 617
- Даниал Ахметов прокомментировал чрезвычайную ситуацию в Риддере 24.01.2023 690
- Министр экологии высказалась о возможном массовом увольнении своих заместителей 24.01.2023 1751
- Пожарным и спасателям увеличат зарплату с марта 2023 года — Ильин 24.01.2023 728
- Ребёнок напрокат: в Казахстане стали чаще возвращать детей в детдома 24.01.2023 682
- Контрафактные автозапчасти на один миллиард тенге выявили в Алматы 24.01.2023 1040
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 1124
- Пособия на 346,8 млрд тенге получили многодетные семьи в 2022 году 24.01.2023 604
- Глава МЧС заявил о бездействии акимов перед сезоном паводков 24.01.2023 645
- К сезону паводков в Казахстане подготовили 45 противоразмывных поездов — МИИР 24.01.2023 890
- Нурсултана Назарбаева выписали из больницы 24.01.2023 877
ЦИК зарегистрировала новых депутатов сената
В Центральной избирательной комиссии зарегистрировали новых депутатов сената, передаёт BaigeNews.kz. В их число вошли депутаты, назначенные президентом и победившие на выборах. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров вручил им удостоверения и нагрудные знаки.
"В связи с проведением внеочередных выборов в мажилис, назначенных на 19 марта текущего года, вы, как депутаты сената парламента, выполняете законодательные функции для всего парламента по принятию конституционных законов и законов. Желаю вам удачи в данной деятельности", — сказал Нурлан Абдиров.
Среди зарегистрированных депутатов был председатель сената шестого созыва Маулен Ашимбаев. Журналисты поинтересовались, станет ли он спикером снова.
"Такое решение — это полномочия президента. В соответствии с нашим законодательством, кандидатуру спикера предлагает президент, после этого депутаты голосуют", — отметил Маулен Ашимбаев.
Также в кулуарах журналисты "поймали" и нового депутата Жакипа Асанова, бывшего председателя Верховного суда.
"Вы знаете, я только вчера узнал о том, что мне оказано такое высокое доверие. Но, конечно, я имею, так сказать, в личном портфеле особенно, законопроекты, которые затрагивают правоохранительные и судебные системы. Кстати, мы в последние время очень тесно работали, начиная с августа, с депутатами сената. Очень много было принято согласованных решений, в том числе и с юридической общественностью. Поэтому будем использовать опыт, знания и те мысли, которые не удалось до конца довести в судебной и правоохранительной системах", — сказал Жакип Асанов.
Напомним, после прошедших выборов депутатов сената парламента 14 января, состав 20 сенаторов обновился на 80 процентов. Также вместо выбывшего сенатора от столицы был избран Андрей Лукин. Ещё 10 сенаторов назначены президентом.
-
Trend news
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 683
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 793
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 1123
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 1026
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 1727
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 1248
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 1432
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 3090
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 1595
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 1581
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 12623
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 1376
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 1824
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 5222
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 1810
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2144
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 2502
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 8782
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2046
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 15615
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 2919
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 2257
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 129182
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2109
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 38567
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 5627
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 4726
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 5394
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 13829
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5975
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 18793
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9171
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 2240
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2935
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 2368
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2776
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 25391
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8025
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2169
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 4834
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 2524
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2948
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9763
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 9364
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7771
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 4467
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 4661
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4759
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 6665
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2941
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 3356
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4104
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 54645
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4094
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 5673
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 3250
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 3938
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 4388
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 4627
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 8275
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 10405
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 3978
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 3941
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 15241
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 6024
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 4443
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 3939
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 6596
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 10298
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 41363
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 45235
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 4606
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 4550
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 4382
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 4372
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 4000
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 5441
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 4762
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 118625
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 46964
-
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 707
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 929
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 858
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 1472
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1137
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 1380
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 1491
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 1417
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 1426
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 1414
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1285
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 1492
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 1548
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 1536
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 1523
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 1764
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 1634
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1970
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1989
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1900
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1870
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2020
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1996
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2208
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2077
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2014
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2101
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2222
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 4576
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2757
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 3086
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 4012
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 3713
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 3700
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 3634
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 3395
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 4415
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 4673
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 6366
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 6436
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 6388
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 4790
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 4688
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 4946
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 5064
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 4807
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 4642
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 5817
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 5587
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 6103
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 6000
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 5871
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 6429
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 6828
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 7223
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 7677
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 7054
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 7845
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 7680
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 7853
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7931
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 8060
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 8793
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 8835
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 8499
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 9070
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 8744
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 8787
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 8298
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 8962
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 9322
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 8943
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 9245
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8842
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 9365
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8986
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 10035
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 10270
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 10134
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 10482