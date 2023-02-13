ЦИК зарегистрировала кандидатов на выборы в мажилис от ОСДП

Фото: кадр из трансляции ЦИК РК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала партийный список Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) на внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Поздравляю руководство политической партии с регистрацией партийного списка, выдвинутого на выборы в мажилис парламента от Общенациональной социал-демократической партии, а также её членов. Поручаю аппарату Центральной избирательной комиссии направить сведения о регистрации списка ОСДП в Народный сберегательный банк Казахстана", — сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

По информации члена ЦИК Анастасии Щегорцовой, в партийном списке ОСДП 19 человек, 6 шесть кандидатов — женщины, молодёжь и лица с инвалидностью, что составляет в совокупности 31,6 процента. Установленная квота соблюдена. Центральная избирательная комиссия совместно с уполномоченными госорганами проверила кандидатов на соответствие требованиям Конституции и конституционного Закона "О выборах".

Председатель партии Асхат Рахимжанов признался, что усиленно занимается изучением казахского языка.

"Это серьёзный вопрос, которым я занимаюсь. Я приложу все усилия, чтобы быстрее выучить казахский язык. Это мой родной язык и моя личная ответственность перед самим собой за то, что я его не знаю", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов после заседания ЦИК.

Документы от ОСДП поступили в ЦИК шестого февраля. Список кандидатов был оглашён на внеочередном съезде ОСДП 2 февраля.

Все семь зарегистрированных в стране политических партий допущены к участию в выборах. Выдвинуто 283 кандидата в депутаты мажилиса по партийным спискам, 609 – по мажоритарной системе. Среди кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней насчитывается 119 партийных списков (1 471 человек), по мажоритарной системе – 11 844 кандидата.

Внеочередные выборы депутатов мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.