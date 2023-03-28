ЦИК РК зарегистрировала избранных депутатов

В Центризбиркоме состоялось заседание по регистрации депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, передаёт BaigeNews.kz.

Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман зачитал имена депутатов мажилиса VIII созыва и отметил, что порядок распределения мандатов определяется исполнительным органом партии не позднее 10 дней после проведения выборов. Число представителей трёх категорий – женщин, молодёжи и лиц с инвалидностью при распределении должно составлять не менее 30 процентов мандатов, полученных партией.

"Шесть политических партий представили соответствующие документы в ЦИК РК 27 и 28 марта. В соответствии со статьёй 98 Конституционного закона "О выборах" ЦИК осуществляет регистрацию избранных депутатов мажилиса. Кроме того, статья 45 закона гласит, что ЦИК обязана зарегистрировать избранных депутатов в течение семи дней после получения их заявлений о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата, согласно Конституции и Конституционного закона "О выборах", - сообщил Ерман.

Новоизбранным депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки.