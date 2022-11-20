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ЦИК РК: 2 792 962 казахстанца проголосовали на выборах Сегодня, 10:15
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Сегодня, 10:15
144

ЦИК РК: 2 792 962 казахстанца проголосовали на выборах

Член ЦИК РК Шавхат Утемисов предоставил информацию о явке избирателей, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37 % от общего количества граждан, включённых в списки.


В том числе:
1.  по области Абай – 25,64 %
2.  по Акмолинской области – 21,21 %
3.  по Актюбинской области – 26,66 %
4.  по Алматинской области – 20,12 %
5.  по Атырауской области – 25,03 %
6.  по Западно-Казахстанской области – 20,86 %
7.  по Жамбылской области – 23,27 %
8.  по области Жетісу – 25,58 %
9.  по Карагандинской области – 32,27 %
10.  по Костанайской области – 26,97 %
11.  по Кызылординской области – 29,41 %
12.  по Мангистауской области – 25,20 %
13.  по Павлодарской области – 27,90 %
14.  по Северо-Казахстанской области – 27,33 %
15.  по Туркестанский области – 27,03 %
16.  по области Ұлытау – 27,81 %
17.  по Восточно - Казахстанской области – 23,17 %
18.  по г. Астана – 13,73 %
19.  по г. Алматы – 8,42 %
20.  по г. Шымкент – 30,92 %

Всего по состоянию на 10 утра по стране бюлетени получили 2 792 962 казахстанцев. 

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BaigeNews.kz
Сегодня, 10:15
144
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