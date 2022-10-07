ЦИК приняла документы от Коалиции в поддержку Токаева

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ЦИК зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"7 октября в Центральную избирательную комиссию представлены следующие документы Токаева о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан:

1. Выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений партии AMANAT, Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана "Ак жол", "Организация ветеранов", QAZAQSTAN TEAM, "Объединение депутатов маслихатов Казахстана", "Совет генералов", "Казахстанский союз спортсменов" о выдвижении в Президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Токаева К.К. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копии дипломов о высшем образовании", - сообщили в ЦИК.