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ЦИК постановила перепроверить налоговую декларацию самовыдвиженца Батыра Сейкенова Сегодня, 16:10
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Сегодня, 16:10
69

ЦИК постановила перепроверить налоговую декларацию самовыдвиженца Батыра Сейкенова

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров подписал постановление, по которому столичный департамент госдоходов должен перепроверить налоговую декларацию самовыдвиженца на выборы в мажилис Батыра Сейкенова, передаёт BaigeNews.kz

Ранее комиссия отказала мужчине в регистрации в качестве кандидата в депутаты.

"После проверки окружная территориальная комиссия рассмотрит вопрос об отмене решения по регистрации кандидата", - сообщили в ЦИК.

Батыр Сейкенов баллотируется в депутаты по территориальному избирательному округу №1 Астаны.

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#выборы 2023 #ЦИК
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:10
69
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