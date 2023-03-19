ЦИК подвёл итоги явки казахстанцев на выборы депутатов

Фото: baigenews.kz

По состоянию на 22:00 явка на выборы в Казахстане составила 54,19 процентов избирателей. Об этом сообщили в ЦИК РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно данным, представленным областными избирательными комиссиями, городов республиканского значения, столицы по состоянию на 22:10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,19 процентов от общего количества граждан, включённых в списки", - сообщил на брифинге член Центральной избирательной комиссии Константин Петров.

В том числе: