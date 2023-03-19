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baigenews.kz Сегодня, 22:23
197
Сегодня, 22:23
197
Фото: baigenews.kz

ЦИК подвёл итоги явки казахстанцев на выборы депутатов

По состоянию на 22:00 явка на выборы в Казахстане составила 54,19 процентов избирателей. Об этом сообщили в ЦИК РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно данным, представленным областными избирательными комиссиями, городов республиканского значения, столицы по состоянию на 22:10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,19 процентов от общего количества граждан, включённых в списки", - сообщил на брифинге член Центральной избирательной комиссии Константин Петров.

В том числе:

  • по области Абай – 57,02 процента;
  • по Акмолинской области – 60,01 процента;
  • по Актюбинской области – 58,00 процента;
  • по Алматинской области – 60,03 процента;
  • по Атырауской области – 51,23 процента;
  • по Западно-Казахстанской области – 59,20 процента;
  • по Жамбылской области – 65,21 процента;
  • по области Жетісу – 55,32 процента;
  • по Карагандинской области – 59,48 процента;
  • по Костанайской области – 65,10 процента;
  • по Кызылординской области – 67,21 процента;
  • по Мангистауской области – 54,10 процента;
  • по Павлодарской области – 58,68 процента;
  • по Северо-Казахстанской области – 65,25 процента;
  • по Туркестанский области – 53,01 процента;
  • по области Ұлытау – 58,99 процента;
  • по Восточно-Казахстанской области – 64,15 процента;
  • по Астане – 42,91 процента;
  • по Алматы – 25,82 процента;
  • по Шымкенту – 45,46 процента.
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#ЦИК РК #выборы 2023 #явка
Артём Волков Журналист
Сегодня, 22:23
197
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