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  • ЦИК отказал в регистрации Талгату Ергалиеву кандидатом в президенты РК
facebook.com/ergaliev.talgat Сегодня, 12:02
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Фото: facebook.com/ergaliev.talgat

ЦИК отказал в регистрации Талгату Ергалиеву кандидатом в президенты РК

В Центральной избирательной комиссии отказались регистрировать Талгата Ергалиева кандидатом в президенты РК. Причиной стало несоответствие требованиям выдвигаемого кандидата республиканским объединением юридических лиц "Союз строителей Казахстана", передаёт BaigeNews.kz.

ЦИК постановила отказать Ергалиеву Талгату Файзуллиевичу в регистрации кандидатом в Президенты Республики Казахстан. 

По данным центризбиркома, опыт Талгата Ергалиева на государственной службе составляет три с половиной года, хотя по закону должен быть не менее пяти лет.

Напомним, Ергалиев уже выдвигался на пост президента на выборах в 2019 году, однако позднее отозвал свою кандидатуру.

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#кандидат #выборы президента #ЦИК
Журналист
Сегодня, 12:02
416
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