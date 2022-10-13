ЦИК отказал в регистрации Талгату Ергалиеву кандидатом в президенты РК

Фото: facebook.com/ergaliev.talgat

В Центральной избирательной комиссии отказались регистрировать Талгата Ергалиева кандидатом в президенты РК. Причиной стало несоответствие требованиям выдвигаемого кандидата республиканским объединением юридических лиц "Союз строителей Казахстана", передаёт BaigeNews.kz.

ЦИК постановила отказать Ергалиеву Талгату Файзуллиевичу в регистрации кандидатом в Президенты Республики Казахстан.

По данным центризбиркома, опыт Талгата Ергалиева на государственной службе составляет три с половиной года, хотя по закону должен быть не менее пяти лет.

Напомним, Ергалиев уже выдвигался на пост президента на выборах в 2019 году, однако позднее отозвал свою кандидатуру.