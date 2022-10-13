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  • ЦИК не зарегистрировал Фатиму Бизакову в качестве кандидата в президенты Казахстана
yk-news.kz Сегодня, 12:06
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Фото: yk-news.kz

ЦИК не зарегистрировал Фатиму Бизакову в качестве кандидата в президенты Казахстана

Центральная избирательная комиссия отказала Фатиме Бизаковой в регистрирации в качестве кандидата в президенты из-за отсуствия опыта работы на госслужбе, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Центризбиркома.

ЦИК постановила:

  • 1. Установить, что кандидат в президенты Республики Казахстан Бизакова Фатима не соответствует предъявляемым к нему Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" требованиям.
  • 2. Отказать Бизаковой Фатиме в регистрации кандидатом в президенты Республики Казахстан. 

Фатима Бизакова выдвигалась от РОО "Практическая Психология".

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#ЦИК #выборы президента
Журналист
Сегодня, 12:06
352
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