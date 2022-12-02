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ЦИК напомнила СМИ о правилах публикации агитационных материалов кандидатов в депутаты в сенат Сегодня, 12:36
202
Сегодня, 12:36
202

ЦИК напомнила СМИ о правилах публикации агитационных материалов кандидатов в депутаты в сенат

Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала информационное сообщение для СМИ о предоставлении эфирного времени и печатной площадки кандидатам в депутаты сената парламента, передаёт BaigeNews.kz

Для публикации агитационных материалов кандидатов в депутаты сената парламента РК средства массовой информации не позднее 19 декабря 2022 года должны опубликовать, а также представить в Центральную избирательную комиссию сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади (пункт 3 статьи 28 Конституционного закона РК "О выборах в РК").

Вместе с тем, в соответствии с частью 5 статьи 112 КоАП опубликование или выпуск в эфир агитационных материалов кандидатов в депутаты сената парламента РК средством массовой информации, которое не позднее пяти дней до начала проведения предвыборной агитации не объявило и не опубликовало, а также не представило в Центральную избирательную комиссию сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади, влечёт штраф на должностных лиц в размере тридцати, на юридических лиц — в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

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#ЦИК #агитация #СМИ #Сенат Парламента РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:36
202
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