ЦИК лишила полномочий мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину

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Центральная избирательная комиссия лишила мандата мажилисмена Азамата Абильдаева депутатского мандата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт комиссии. Его исключили из партии "Ақ жол" после высказывания о поддержке Владимира Путина и вторжения России в Украину.

Об утрате Абильдаевsv полномочий депутата указано в постановлении ЦИК.