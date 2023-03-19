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  • ЦИК Грузии планирует перенять практику Казахстана по вовлечению волонтёров на выборах
Алина Алиева/BaigeNews.kz Сегодня, 11:53
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Сегодня, 11:53
100
Фото: Алина Алиева/BaigeNews.kz

ЦИК Грузии планирует перенять практику Казахстана по вовлечению волонтёров на выборах

Политолог, эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая высоко оценил вовлечённость молодёжи в избирательный процесс. Он планирует консультировать грузинский ЦИК о практике Казахстана по привлечению штаба волонтёров, передаёт BaigeNews.kz.

"Я был очень польщён в связи высокой вовлечённостью молодёжи, особенно по линии волонтёров. Я буду консультировать грузинский ЦИК по этому поводу и мы обязательно введём такую практику. Это говорит о высокой избирательной культуре ос стороны молодёжи Казахстана, это очень хороший пример", - отметил политолог из Грузии Вахтанг Маисая.

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#выборы 2023 #международные наблюдатели #Грузия #ЦИК
Алиева Алина Журналист
Сегодня, 11:53
100
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