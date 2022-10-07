ЦИК допустил к проведению опросов по выборам две организации

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Центризбирком Казахстана получил уведомления о проведении опросов общественного мнения от исследовательского института "Общественное мнение" и частного учреждения "Институт общественной политики партии "AMANAT", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на информационное сообщение ЦИК.

В частности, в нём указано, что опрос общественного мнения могут проводить только юридические лица с опытом проведения опросов не менее пяти лет.

"Центральная избирательная комиссия напоминает, что опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов".

В уведомлении, направляемом в ЦИК, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

В ЦИК подчеркнули, что опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в сети Интернет не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

Эти требования закона распространяются на все виды опросов общественного мнения, связанных с выборами, проводимых в период подготовки и проведения выборной кампании.