Лента новостей
- "Мою дочь убили из-за хиджаба": иранки готовы рисковать жизнью на протестах 12:38 46
- Арестован бывший замначальника департамента КНБ Алматы 12:37 44
- Веерные отключения электричества в Британии ожидаются этой зимой - BBC 12:02 104
- В Астане из-за марафона перекроют ряд улиц 11:57 158
- ЦИК допустил к проведению опросов по выборам две организации 11:52 133
- Пожар в "Зимней вишне": совладельца ТРЦ приговорили к восьми годам тюрьмы 11:20 187
- Нужно убирать за собой, где бы ты ни был – экоактивисты провели челлендж в Петропавловске 10:56 230
- Нурлан Ауесбаев подал документы на регистрацию в кандидаты на выборы президента РК 10:42 301
- Нурбол Нурсагатов назначен акимом Семея 10:39 208
- Плохие полицейские: за восемь месяцев 199 сотрудников МВД РК совершили уголовные правонарушения 10:30 336
- Токаев встретится с Эрдоганом в Астане на следующей неделе 10:28 235
- На 56 миллионов тенге оштрафовали компанию в Мангистау, разлившую нефтеотходы 09:57 304
- В Казахстане завершились учения ОДКБ 09:03 253
- Кто сыграет в четвертьфинале ATP 500 Astana Open седьмого октября 08:52 329
- 45 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 08:35 398
- Раздетую маленькую девочку нашли ночью на улице Семея 07:34 1858
- За пытки осудили сотрудников колонии Уральска 06:26 398
- Названы причины взрыва на АЗС в Мангистау 05:11 382
- На сервисы 2ГИС совершена сильная DDoS-атака 04:32 440
- Полицейские предложили ограничить время работы ночных клубов Уральска 03:24 592
- Температурный рекорд зафиксирован в Астане в сентябре 02:45 528
- Жители Экибастуза в суде отстаивают права на жильё, выданное более 20 лет назад 01:57 478
- Советник по вопросам защиты прав пациентов появился у главы Минздрава РК 01:26 332
- Казахстанец переплыл Гибралтарский пролив 00:10 571
- 25 тонн серной кислоты вылилось на трассу в ВКО 06.10.2022 413
- Больных сердец всё больше – поликлиника пригласила в Кокшетау столичных кардиологов 06.10.2022 438
- Киберщит отразил 20 миллионов атак на Казнет 06.10.2022 409
- Более 180 требований к бизнесу отменят в Казахстане 06.10.2022 652
- Какой будет погода в Казахстане 7 октября 06.10.2022 412
- Бублик уступил во втором круге Astana Open 06.10.2022 422
- Товарооборот Казахстана с Прикаспийскими странами вырос до 12,3 миллиарда долларов 06.10.2022 430
- Двое казахстанцев завоевали "бронзу" чемпионата мира по дзюдо 06.10.2022 675
- В Караганде подорожает проезд в автобусах за наличные 06.10.2022 556
- Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Актау 06.10.2022 424
- Токаев пообещал, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо 06.10.2022 354
- Главы правительств Казахстана и России встретились в Москве 06.10.2022 684
- Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран 06.10.2022 514
- 50 миллионов тенге инвестировали алматинцы в несуществующие бизнес-проекты 06.10.2022 433
- 17-летний Арсен Кылышбек о том, как совмещать школу и бизнес 06.10.2022 957
- Решения от сёл до Акорды должны принимать, исходя из государственных интересов - Токаев 06.10.2022 378
- История народа и язык не должны быть причиной раздоров - Токаев 06.10.2022 639
- В ближайшее время Токаев представит предвыборную платформу 06.10.2022 378
- На первое место выйдут общенациональные, а не узкоклановые интересы - Президент 06.10.2022 357
- Главная цель наших реформ – построение Справедливого Казахстана - Токаев 06.10.2022 491
- Токаев: Борьба с коррупцией - моя стратегическая цель 06.10.2022 379
- Народная коалиция представила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента 06.10.2022 377
- "Благодарю всех за доверие" - Токаев о выдвижении его кандидатом на выборы президента 06.10.2022 346
- Игорь Лепеха назначен замминистра МВД Республики Казахстан 06.10.2022 448
- Кадровые перестановки в МИДе произвёл президент 06.10.2022 667
- Из Казахстана стали чаще летать за границу — МИИР 06.10.2022 423
- Обеды с волосами и насекомыми: в международной школе Астаны идёт проверка 06.10.2022 405
- Игры с НДС: фиктивные счета-фактуры на 1,1 миллиарда тенге выписал шымкентец 06.10.2022 455
- Лучших учителей наградили в Астане 06.10.2022 511
- Дикому Арману снова продлили арест, теперь до декабря 06.10.2022 414
- Снесут ИЖС и построят новую железнодорожную станцию в микрорайоне Алматы 06.10.2022 554
- Пятерых детей вернули на родину из Кыргызстана - Минпросвещения РК 06.10.2022 922
- "Реабилитация для нас - это всё": международная конференция реабилитологов стартовала в Астане 06.10.2022 408
- "Расти, рыбка!" 200 тысяч сеголеток выпустят в реку Есиль в столице 06.10.2022 450
- 18 кандидатов на должность закупщиков в "Самрук-Казына" провалили проверку на детекторе лжи 06.10.2022 434
- "Разговор был жёсткий". МИД Казахстана прокомментировал встречу с послом России 06.10.2022 537
- В Союзе спортсменов рассказали, почему поддерживают кандидатуру Токаева на предстоящих выборах 06.10.2022 576
- "Журналистка, два депутата и президент": партия "Ак Жол" выбрала своего кандидата для выборов 06.10.2022 401
- Как пройдёт регистрация Токаева в качестве кандидата в президенты, рассказал глава Минюста 06.10.2022 477
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 2403
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 1957
- Выдвижение Токаева от партии Amanat объединяет гражданское общество вокруг курса действующего президента — мнение эксперта 06.10.2022 266
- Почти четыре миллиарда тенге задолжали предприятия РК своим работникам - Минтруда 06.10.2022 386
- Российские учителя пока не смогут устроиться в казахстанские школы 06.10.2022 554
- Бюджетные расходы на медицину увеличат в Казахстане 06.10.2022 334
- Народная партия Казахстана поддержит Токаева на президентских выборах 06.10.2022 695
- Сколько богатые казахстанцы платят за имущество, рассказали в Минфине 06.10.2022 597
- За неполных шесть лет в Казахстане прекратили 85 процентов уголовных дел о пытках 06.10.2022 617
- Экспорт в приоритете: объём вывезенного из РК подсолнечного масла увеличился почти втрое 06.10.2022 435
- Партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева 06.10.2022 515
- "Дыра в WhatsApp" дала хакерам доступ к телефонам — Дуров 06.10.2022 800
- Для срочников установят индивидуальный накопительный рейтинг при поступлении в вуз 06.10.2022 628
- 60 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 06.10.2022 465
- "Непобеждённый казах хочет отомстить за Головкина". На родине "Канело" отреагировали на угрозы Алимханулы 06.10.2022 590
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 742
- Саженцы засохли: павлодарские экологи возмущены посадкой деревьев 06.10.2022 437
ЦИК допустил к проведению опросов по выборам две организации
Центризбирком Казахстана получил уведомления о проведении опросов общественного мнения от исследовательского института "Общественное мнение" и частного учреждения "Институт общественной политики партии "AMANAT", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на информационное сообщение ЦИК.
В частности, в нём указано, что опрос общественного мнения могут проводить только юридические лица с опытом проведения опросов не менее пяти лет.
"Центральная избирательная комиссия напоминает, что опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов".
В уведомлении, направляемом в ЦИК, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.
В ЦИК подчеркнули, что опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в сети Интернет не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.
Эти требования закона распространяются на все виды опросов общественного мнения, связанных с выборами, проводимых в период подготовки и проведения выборной кампании.
-
Hype news
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 2403
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 1957
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 742
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 98334
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 1132
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 716
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 17445
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 1206
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 937
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 7863
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 3526
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 3056
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 4902
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 21181
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 3079
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6723
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 14326
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 4624
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5398
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 2167
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20829
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 2199
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341460
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 30254
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2805
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3640
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9522
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2809
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 42311
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7840
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5681
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 5000
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 4037
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4471
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 6040
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3591
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4414
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3745
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 21075
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3647
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 4083
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3606
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 25148
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182754
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10493
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14550
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5547
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5931
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14619
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5223
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11144
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5131
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7871
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29940
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12368
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5801
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9728
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5978
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23046
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7935
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8669
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7126
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12466
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7882
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6811
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6844
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10574
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 7016
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6553
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9137
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6857
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14823
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6573
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6760
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6641
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9145
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6927
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 7339
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 8085
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7342
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10828
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9208
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9195
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9582
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8885
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13165
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9834
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11693
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12687
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12458
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10130
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10449
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 26055
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11380
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13628
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10491
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11865
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12483
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13624
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11881
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13832
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13374
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14497
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14483
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31005
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14904
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15803
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15606
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16256
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16377
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24839
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15863
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23178
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33796
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17669
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22674
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22082
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24195
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20241
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21487
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19722
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19686
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19548
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35178
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21574
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19889
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24499
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23911
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24209
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23487
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23559
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25703
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26272
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24944
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24500
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25210
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26146
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24121
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27088
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24956
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25590
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26586
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28174
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27279
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26436
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29961
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26081
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28963
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26618
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57455
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28185
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27248
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28918
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26906
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27228
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27242
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26963
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29382
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27880
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29970