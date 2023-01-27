ЦИК частично допустил две новые партии к выборам депутатов маслихата

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Две новые политические партии "Байтақ" и "Республика" допущены к выборам маслихатов только в тех регионах, где на сегодняшний день действуют их филиалы, передает BaigeNews.kz. Соответствующее постановление озвучил член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов.

Партия зеленых "Байтақ" сможет выдвигать своих кандидатов в депутаты маслихата в 15 регионах Казахстана. Это Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Атырауская, Карагандинская и Кызылординская области, а также города Астана, Алматы, Шымкент.

Партия Respublica допущена к участию в выборах в 19 регионах. Это области Абай, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Жамбылская, Жетысу, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Улытауская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская, города Астана, Алматы, Шымкент.

Выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов завершится 8 февраля в 18.00. Выборы пройдут 19 марта.