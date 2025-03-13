Национальный Банк Казахстана объявляет о запуске с 17 марта 2025 года проекта Gold Coin – цифрового эквивалента инвестиционной монеты, передаёт BaigeNews.kz.

Новый инвестиционный инструмент доступен к приобретению в мобильном приложении Tabys биржи Международного финансового центра "Астана".

Целью проекта Gold Coin является предоставление гражданам Казахстана альтернативного источника инвестирования и накопления капитала в условиях цифровой экономики и современных технологий.

"Одна единица Gold Coin равна 1/20 тройской унции золота. Ее стоимость зависит от цены на золото, установленной Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA), и официального курса тенге к доллару США, на день перед покупкой/ продажей", - сообщает Нацбанк.

Пользователи мобильного приложения Tabys смогут в режиме онлайн покупать, продавать и дарить Gold Coin. Также при накоплении двадцати эквивалентов (единиц) Gold Coin можно обменять на физическую золотую инвестиционную монету ÚKI в территориальных филиалах Национального Банка.