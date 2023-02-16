Цифровые технологии хотят сделать доступнее для людей с инвалидностью

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В Казахстане обновят стандарт по доступности цифровых технологий для людей с ограниченными возможностями, передает BaigeNews.kz. Обеспечение доступности подразумевает преодоление широкого спектра ограничений, включая зрительные, слуховые, физические, речевые, познавательные, языковые, неврологические ограничения и трудности обучения.

Соблюдение всех принципов в новом стандарте позволит сделать веб-контент доступным и для пожилых пользователей, способности которых меняются с возрастом, а в ряде случаев также улучшить использование контента всеми пользователями в целом.

"Не секрет, что на сегодняшний день есть информационные ресурсы, сайты, которые не отвечают требованиям по доступности информации для лиц с инвалидностью. Наша задача поэтапно внедрять такие стандарты, которые будут отвечать на эти вызовы и предоставлять такие возможности", - сказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Куаныш Еликбаев.

На сегодняшний день обновление стандарта по доступности цифровых технологий для людей с ограниченными возможностями уже включен в план на 2023 год.