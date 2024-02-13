Цифровые карьерные центры заработают в мае в трёх регионах Казахстана

На расширенном заседании Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК глава ведомства Светлана Жакупова отметила, что в 2024 году будет продолжена трансформация центров трудовой мобильности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня у нас поэтапно внедряются цифровые карьерные центры. В информационной системе "Рынок труда" для сотрудников карьерных центров будет создано цифровое рабочее место, в котором будут определяться конкретные KPI по трудоустройству", – рассказала Светлана Жакупова.

Она подчеркнула, что в работе карьерных центров будут применяться принципы кейс-менеджмента. Трудоустраивать на постоянные рабочие места будут с учётом категории сложности соискателей. Для повышения квалификации самих сотрудников центров будет применяться ряд цифровых решений.

По словам министра, оплата по результату будет производиться через облачную бухгалтерию.

Также глава ведомства сообщила, что апробирование нового формата начнётся 1 мая в Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.