Цифровую систему прогнозирования паводков разрабатывают в Казахстане

Цифровую систему прогнозирования и моделирования паводков разрабатывают в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Совещание по разработке данной информационной системы провёл вице-премьер РК Канат Бозумбаев. Участие приняли вице-министры водных ресурсов и ирригации, цифрового развития, по чрезвычайным ситуациям, экологии и финансов.

Информационная система включает в себя четыре модуля: сбор данных, анализ, прогнозирование и моделирование. Она будет использовать как оперативные, так и многолетние данные "Қазақстан Ғарыш Сапары", "Казгидромета" и "Национального центра геодезии и пространственной информации".

Систему также интегрируют с базой данных МЧС по паводкоопасным, селе-, оползне-, лавиноопасным участкам и гидротехническим сооружениям.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предложило использовать в работе европейскую программу дистанционного зондирования Земли. Вице-премьер поручил рассмотреть также отечественные цифровые решения.

Кроме того, для формирования массива данных вице-премьер поручил увеличить количество гидро- и метеопостов, провести батиметрию водоёмов и рек, а также создать "цифровой рельеф" территорий страны, регулярно испытывающих паводковые явления.