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  • Цифровую регистрацию договоров аренды жилья планируют ввести в Казахстане
sense-life.com Сегодня, 15:05
162
Фото: sense-life.com

Цифровую регистрацию договоров аренды жилья планируют ввести в Казахстане

На совещании по вопросам миграции Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил усилить работу по разъяснению прав граждан при аренде жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"Это касается не только наплыва мигрантов, но вообще нужно, чтобы наши граждане знали свои права. Необходимо сделать так, чтобы через Egov или популярные приложения можно было в цифровом виде подписать типовой договор аренды, в котором будут отражены права и обязанности сторон. Это позволит защитить права наших граждан как с одной, так и с другой стороны", – сказал Алихан Смаилов.

Напомним, в Российской Федерации 21 сентября  объявлена частичная мобилизация.

По данным МВД Казахстана, с 21 по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из Российской Федерации – в 2-3 раза выше обычного. 

Наплыв мигрантов повлиял на рынок аренды жилья в Казахстане. Особенно выросла стоимость съёма квартир в приграничных регионах. Казахстанцы, снимающие жильё, стали опасаться, что их выселят и сдадут квартиры приезжим, готовым платить сотни тысяч, а в некоторых случаях и более миллиона тенге в месяц.

В Уральске цены на аренду взлетели в разы. Приезжим россиянам, не нашедшим жильё, пришлось искать ночлега в кинотеатре.

Ранее Министр юстиции Казахстана Канат Мусин дал рекомендации, что делать, если вас выгоняют из съёмной квартиры. А мажилисвумен Екатерина Смышляева потребовала вывести из тени квартирных арендодателей.

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#арендное жилье
Журналист
Сегодня, 15:05
162
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