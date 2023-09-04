Цифровую платформу Career Enbek запустили в Казахстане

В Казахстане запустили цифровую платформу Национальной системы квалификаций Career Enbek, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Центр развития трудовых ресурсов".

Career Enbek – это информационная система, созданная для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников системы квалификаций, свободного доступа к информации по развитию карьеры на рынке труда, актуальной информации по базовым инструментам Национальной системы квалификаций (НСК), таким как национальная и отраслевые рамки квалификаций, профессиональные стандарты, реестр профессий и другие.

Цель создания платформы - аккумуляция всей имеющейся информации о системе квалификаций, предоставление услуг в онлайн режиме и обеспечение прозрачности бизнес-процессов.

"Госорганы смогут разрабатывать и актуализировать профессиональные стандарты в режиме реального времени, используя шаблоны или онлайн макеты, редактировать и направлять профессиональные стандарты на модерацию экспертам Проектного офиса по развитию НСК. Для удобства разработчиков на Career Enbek собраны различные справочники для заполнения полей в автоматическом режиме, такие как Общий классификатор видов экономической деятельности, Национальный классификатор занятий", - пояснили в Минтруда.

Career Enbek позволит осуществить поиск профессиональных стандартов с фильтрацией по отрасли, виду деятельности, наименованию профессионального стандарта или профессии.

В дальнейшем планируется расширение функциональных возможностей платформы и её модернизация в части подачи заявок на аккредитацию центров признания профессиональных квалификаций и получения единоразовых ваучеров на бесплатную процедуру признания профессиональных квалификаций для зарегистрированных безработных лиц.