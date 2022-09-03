Цифровую карту семьи планируют ввести до 2025 года

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Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства рассказала о работе по внедрению цифровой карты семьи, которую Президент в своём Послании поручил запустить до конца года, передает BaigeNews.kz.

По словам министра, внедрение цифровой карты с 1 сентября релизуется в пилотном режиме.

"В целом эту карту можно назвать электронным уведомителем, который предоставляет гарантированную господдержку гражданам страны, в зависимости от их социального статуса. Все предоставляемые услуги будут оказываться в проактивном формате. Внедрение цифровой карты планируется поэтапно до 2025 года", - сообщила Тамара Дуйсенова.

Она отметила, что изменения по внедрению карты будут внесены в проект социального кодекса и ряд законов до декабря этого года.

С 1 января 2023 года в сфере социального обеспечения в рамках карты будут оказываться в проактивном формате. Услуги же других госорганов планируется внедрить в 2024-2025 годах.

Президент в Послании также заявил о повышении минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Министр сообщила, что это позволит повысить доходы 1,8 миллиона граждан.