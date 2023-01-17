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  • Цифровую карту сельхозугодий Казахстана составят к 2024 году
liter.kz Сегодня, 11:21
230
Сегодня, 11:21
230
Фото: liter.kz

Цифровую карту сельхозугодий Казахстана составят к 2024 году

В Казахстане продолжают проводить цифровизацию сельхозземель, передаёт BaigeNews.kz. Это коснётся 75 процентров территории страны.

"На сегодня из-за небрежного отношения со стороны собственников земельных участков и землепользователей, площадь эродированных и эрозионно-опасных сельхозземель составляет более 90 миллионов гектаров, из которых 29,3 миллиона гектаров фактически эродированы и не пригодны для дальнейшего использования. В связи с чем, проводятся мероприятия по предотвращению дальнейшей деградации земель, улучшению кормовых угодий, особенно вблизи населенных пунктов, совместно с местными исполнительными и уполномоченными органами. Также, во исполнение поручения главы государства с 2022 года проводится цифровизация сельхозземель на площади 205,4 миллиона гектаров, что составляет 75 процентов от всей территории республики 272,5 миллиона гектаров", - сказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании правительства РК.

Цифровая сельхоз карта содержит все виды сельхозугодий, наполнена сведениями о контурах, дорожной сети, гидрографии, объектах инфраструктуры, а также будет содержать информацию о кормоёмкости угодий, для решения проблем с пастбищами местного населения.

"Цифровая сельхоз карта с необходимым объёмом информации будет завершена в конце 2024 года и будет подложкой для дальнейшего мониторинга перераспределения сельхозземель" - отметил он.

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#сельское хозяйство #земли
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 11:21
230
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