Цифровую карту сельхозугодий Казахстана составят к 2024 году

В Казахстане продолжают проводить цифровизацию сельхозземель, передаёт BaigeNews.kz. Это коснётся 75 процентров территории страны.

"На сегодня из-за небрежного отношения со стороны собственников земельных участков и землепользователей, площадь эродированных и эрозионно-опасных сельхозземель составляет более 90 миллионов гектаров, из которых 29,3 миллиона гектаров фактически эродированы и не пригодны для дальнейшего использования. В связи с чем, проводятся мероприятия по предотвращению дальнейшей деградации земель, улучшению кормовых угодий, особенно вблизи населенных пунктов, совместно с местными исполнительными и уполномоченными органами. Также, во исполнение поручения главы государства с 2022 года проводится цифровизация сельхозземель на площади 205,4 миллиона гектаров, что составляет 75 процентов от всей территории республики 272,5 миллиона гектаров", - сказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании правительства РК.