Цифровую карту предприятий запустят в Казахстане в июле

Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о модернизации национальной системы управления охраной труда и предпринимаемых мерах по защите трудовых прав работников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава МТСЗН отметила, что создание безопасных условий труда и снижение производственного травматизма является одной из ключевых задач Правительства и МТСЗН. На сегодняшний день в данном направлении отмечаются систематически существующие проблемы, такие как скрытый травматизм, подразумевающий сокрытие происшествий, большой процент работников, задействованных во вредных условиях труда и т.д.

"Ежегодно травмы на производстве получают порядка 1500 человек. Из них со смертельным исходом – больше 250 человек. Уровень производственного травматизма в 2023 году не снизился, а количество смертельных случаев увеличилось на 22% по сравнению с 2022 годом", - отметила министр.

Как отметила Жакупова, во вредных условиях труда сегодня занято более 30% из 1,6 миллиона обследованных работников.

Для решения данных проблем Минтруда предусматривает модернизацию национальной системы управления охраной труда. Работа будет сопровождаться полномасштабной цифровизацией. Уже сегодня по аналогу Цифровой карты семьи создана Цифровая карта предприятий, которая позволит обеспечить эффективный государственный мониторинг и контроль охраны труда, оперативно и точечно подходить к каждому проблемному вопросу.

"Применять Цифровую карту предприятий мы начнём с 1 июля 2024 года. Она позволит в режиме реального времени проводить мониторинг условий труда", – поделилась глава ведомства.

Кроме того, Светлана Жакупова отметила, что все сведения по предприятиям будут направляться в информсистемы МТСЗН в автоматическом режиме. Будет внедрен механизм оценки профрисков рабочих мест и интегральная оценка самого предприятия.