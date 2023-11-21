Цифровую карту предприятий создадут в Казахстане

Все данные по каждому предприятию в Казахстане соберут на единой платформе – Цифровая карта предприятий. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Толеген Оспанкулов, передаёт BaigeNews.kz.

Создание Цифровой карты предприятий предусмотрено в рамках Концепции безопасного труда до 2030 года.

"Цифровая карта предприятий будет единой платформой, отражающей все необходимые данные по каждому предприятию страны. Кроме общих сведений в портрете предприятия будет отражаться информация о всех нарушениях, выявленных контролирующими органами. И самое важное – будут определены и установлены имеющиеся трудовые риски на предприятии, которые в дальнейшем отнесут данное предприятие к предприятиям с высокой, средней или минимальной степенью риска", - сказал Толеген Оспанкулов.

Это отразится, в том числе и на особенностях специальной одежды: каждый работник будет получать средства защиты по той категории, по которой определит Карта предприятий.