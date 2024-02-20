Цифровую карту по наркопреступности создадут в Казахстане

Первую в стране digital-карта по наркопреступности, которая будет формироваться самими гражданами, хотят внедрить в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил руководитель фонда "Будущее без наркотиков" Жандос Актаев, совместно с МВД общественники заблокировали более 3 тыс. телеграм-каналов по продаже наркотиков и по вербовке молодежи в наркобизнес.

"Есть ребята 13 лет, которых хотели в закладчики завербовать, и они собирались откликнуться на это. У нашего фонда есть алгоритм "Мерген" по мониторингу интернет-пространства и блокировке данного контента. И мы собираемся наращивать эти темпы. С Министерством науки и высшего образования - более 1800 студентов подали заявки бороться с распространением наркотиков. С Минздравом – разрабатывается концепция по первичной профилактике наркозависимости", - сказал спикер в ходе круглого стола на площадке СЦК.

Общественники разрабатывают три проекта, которые в скором времени планируется запустить в пилотном режиме на территории страны: приложение кибердружины, приложение с искусственным интеллектом по психологической помощи людям, где будут задействованы профессиональные психологи.

"Будет создана первая в стране digital-карта по наркопреступности в регионе, которая будет формироваться самими гражданами. Такие карты существуют, но они формируются из официальной статистики. Каждый житель сможет в реальном времени добавлять в эту карту информацию по наркоситуации", - уточнил Жандос Актаев.

Как добавил и.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, сотрудничество с общественниками развивается в рамках ранее подписанного меморандума с Фондом.